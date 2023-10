A oltre un mese dall’inizio della scuola Samarate è ancora senza Piano di diritto allo studio

«Samarate è probabilmente l’unico Comune di tutta la Provincia che ad oggi non ha ancora approvato un Piano di Diritto allo Studio». A un mese e mezzo dall’avvio della scuola, le liste di minoranza Samarate Città Viva e Progetto Democratico incalzano l’amministrazione sul Diritto allo Studio, l’insieme di strumenti a sostegno all’accesso all’istruzione.

La richiesta è anche quella di portare al più presto il tema in Commissione, che fino ad oggi non ha esaminato la questione.

Se dal punto di vista amministrativo serve sbloccare il Piano, dal punto di vista politico le forze di minoranza parlano di «un caso di credibilità» e contestano la mancata programmazione.

Qui di seguito il comunicato integrale:

Il Piano di Diritto allo Studio: un caso di credibilità

Che fine ha fatto il Piano di Diritto allo Studio del nostro Comune?

Ce lo stiamo ormai chiedendo dal mese di luglio: forse che l’Assessore competente non è ancora rientrato dalle ferie?

Parecchi Comuni presentano questo piano già prima della pausa estiva (ovviamente…).

I signori della Lega ci avevano ormai abituato a tempi molto più lunghi per la presentazione e approvazione di questo documento, ma mai avremmo immaginato che quest’anno ci donassero il piano come strenna natalizia.

Al di là della facile ironia ci domandiamo: quale credibilità ha un’Amministrazione che non è in grado di fornire questo supporto agli istituti scolastici all’inizio delle attività annuali e che, nella migliore delle ipotesi, presenterà delle proposte che saranno concretizzate non prima dell’inizio del secondo quadrimestre?

Abbiamo invitato i nostri Commissari a richiedere immediatamente la convocazione della CommissioneIstruzione, dato che al Presidente (espressione delle Minoranze) viene impedito, in spregio alle norme, di emettere la convocazione, nonostante abbia garbatamente sottoposto tale richiesta ormai parecchie volte all’Assessore competente (si tenga presente che le norme prevedono che un Presidente di Commissione possa emettere una convocazione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche se l’Assessore di riferimento non fosse dello stesso parere).

Vorremo sperare che l’Assessore competente, se c’è, e l’Amministrazione intera si presentino in fretta in Commissione con una proposta seria: auspichiamo un’attenzione e una programmazione più puntuali rispetto alle esigenze delle scuole, e i tempi di approvazione del Piano Diritto allo Studio sono una delle migliori dimostrazioni di questa sensibilità, che purtroppo questa Amministrazione letargica non ha.

PROGETTO DEMOCRATICO – SAMARATE CITTA’ VIVA