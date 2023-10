A Varese la finale concorso videomaking nel Premio Chiara 2023

Il concorso era rivolto a video maker, creativi, esperti digitali, professionisti e non, senza limiti di età, residenti in Italia e nella Svizzera italiana

Si conclude la VI edizione del Concorso di Videomaking “Da un racconto di parole a un racconto per immagini” trasposizione in film di un racconto di Piero Chiara (https://tinyurl.com/videochiara23)

Il Premio ha l’obiettivo di estendere la conoscenza dello scrittore, delle sue opere e della sua storia.

I partecipanti dovevano realizzare un breve film della durata massima di 10 minuti, comprensivi di titoli di testa e di coda, ispirandosi a un racconto di Piero Chiara a loro scelta.

Il concorso era rivolto a video maker, creativi, esperti digitali, professionisti e non, senza limiti di età, residenti in Italia e nella Svizzera italiana, i quali potevano partecipare singolarmente o in gruppo con un unico video. Il mezzo audiovisivo si mette a disposizione della narrazione breve, forma espressiva prediletta da Piero Chiara, attraverso la trasposizione di un suo racconto a scelta, in un breve film originale.

Il concorso ha avuto per il 2023 11 partecipanti da tutta Italia e dal Canton Ticino, con una qualità molto elevata. L’esame delle opere pervenute ha suscitato vive discussioni all’interno della Giuria, che ha trovato come molti dei cortometraggi avessero interpretato in modo originale e coraggioso le storie di Piero Chiara, dimostrando una buona padronanza della tecnica cinematografica e chiare doti registiche, abilità nella direzione degli attori, attenzione alla fotografia, al montaggio, alla drammaturgia e alla creazione di suggestive atmosfere. Gli organizzatori sono soddisfatti per la partecipazione di molti giovani concorrenti.

La Giuria ha indicato un Vincitore, una Menzione e segnalato ulteriori cortometraggi meritevoli, che verranno annunciati nella circostanza e saranno proiettati, nella suggestiva Sala Ambrosoli di Villa Recalcati in Varese.

Intervengono i giurati

Domenico Lucchini – (presidente) direttore emerito CISA Locarno

Gianmarco Gaspari – docente letteratura italiana Università Insubria

Giorgio Ghisolfi – regista e docente

Matteo Inzaghi – giornalista, docente, direttore Rete 55

Bernardino Marinoni – giornalista e cultore di Piero Chiara

Antonio Mariotti – critico cinematografico Corriere del Ticino

Marina Spada – regista, docente Scuola Luchino Visconti Milano

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

(Evento nel Premio Chiara Festival del Racconto 2023, www.premiochiara.it)