Alla Palude Brabbia l’incontro per osservare la luna e i pianeti

Domenica 22 ottobre (17,30) l’appuntamento con i telescopi in collaborazione con Binomania. Ecco come prenotare

Domenica 22 settembre, dalle ore 17 (meteo permettendo) la riserva naturale della Palude Brabbia ospita un incontro pratico dedicato alla scienza astronomica.

Grazie all’utilizzo di alcuni potenti telescopi e alla presenza di esperti astrofili e di Piergiovanni Salimbeni, curatore del sito binomania.it, sarà possibile osservare la luna e i pianeti visibili nel cielo autunnale. Grazie all’uso di un nuovissimo telescopio elettronico, le immagini lunari saranno anche proiettate su un display per rendere più coinvolgente la spiegazione.

Il ritrovo è fissato alle 17 al parcheggio che si trova davanti al centro visite di Inarzo (via Patrioti 22); alle 17,30 inizierà l’osservazione che terminerà intorno alle 19,30 circa. Il consiglio per i partecipanti è quello di indossare scarponcini da trekking e di avere con sé lo spray anti-zanzara.

L’ingresso è possibile attraverso una donazione fissata in 12 euro per gli adulti, 10 per ragazzi (sopra i 10 anni) e i soci; il pagamento si effettua in contanti direttamente il giorno della visita. In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Per le prenotazioni (obbligatorie) e ulteriori informazioni si può contattare l’indirizzo e-mail oasi.brabbia@lipu.it.