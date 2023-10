All’Insubria assegnate tutte le borse di specialità di ginecologia, pediatria, cardiologia e ortopedia

Borse di specialità esaurite per pediatria, ginecologia, cardiologia e ortopedia, molto bene anche endocrinologia e psichiatria. L’Università dell’Insubria trae il primo bilancio delle richieste di specializzandi che vogliono imparare nelle sue scuole.

Ha ottenuto dal Ministero 199 contratti formativi di 33 diverse scuole di specialità a cui Regione Lombardia ne ha aggiunti ulteriori 7.

Il risultato è, dunque, positivo perché dal mese prossimo entreranno in reparto 18 specializzandi di area ginecologica ostetrica, 14 saranno in pediatria, 9 in ortopedia e 9 di cardiologia. Sei i medici in formazione in psichiatria e 5 in endocrinologia.

Davvero soddisfacenti i risultati di gradimento ottenuti dalle scuole più legate ai servizi non medici ma destinati a biologi come patologia clinica, microbiologia e genetica.

Risultati, dunque, un po’ diversi da quelli registrati a livello nazionale anche se, l’ateneo varesino conferma lo scarso appeal delle borse di specialità dei servizi (patologia, anatomia patologica, microbiologia) e, soprattutto, quelle di medicina di urgenza e di anestesia.