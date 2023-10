Castellanza, dall’11 novembre la mostra “Dossier Promessi Sposi” alla biblioteca civica della città

Nell’anno del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, l’assessorato alla Cultura e la biblioteca civica della città di Castellanza presentano la mostra “Dossier Promessi Sposi. Curiosità bibliofile nel 150° della morte di Alessandro Manzoni”, che sarà visitabile presso la sala conferenza della biblioteca civica dall’11 novembre 2023 al 12 gennaio 2024 durante gli orari di apertura della struttura (da martedì a sabato 9.30-12.30 e 14.30-18.30.)

L’inaugurazione si terrà sabato 11 novembre alle ore 17 con una conversazione del prof. Uberto Motta, ordinario di letteratura italiana presso l’università di Friburgo (CH), sul tema “I nomi dei Promessi Sposi”.

La mostra è pensata come un’esposizione di alcune curiosità bibliofile, provenienti da raccolte

private e pubbliche, capaci di offrire una serie di affondi su particolari pagine di un romanzo che ha contribuito a costruire l’identità del popolo italiano. Il titolo scelto vuole ricordare che l’opera è patrimonio di tutti e che la sua conoscenza, la sua appropriazione sono un cantiere aperto, un work in progress.

«Sono grato alla Parrocchia di San Giulio e ai privati che hanno condiviso questo progetto,

consentendoci di esporre materiale librario con cui anche la nostra città potrà omaggiare Manzoni

e proporre un approfondimento sulla sua opera più celebre- dichiarano gli organizzatori-. La mostra è autoprodotta dall’assessorato e dalla biblioteca e per questo ringrazio tutta la squadra che vi ha lavorato con dedizione. Mi auguro che questo progetto possa contribuire a richiamare all’uomo di oggi la lezione che il “Gran Lombardo” affidò alle sue pagine”.

Indice della mostra

Cinque sezioni per omaggiare l’autore e rileggere alcune pagine immortali del romanzo, approfondendo aspetti a cui il testo rimanda. Gli argomenti saranno i seguenti:

1. 1873: Manzoni addio. Le manifestazioni di riconoscenza e affetto tributate al letterato dalle

più alte cariche della Città di Milano.

2. Illustrare il Romanzo. Nel 1913 venne prodotto un film da cui si ricavarono delle cartoline

che ebbero grande successo. Questo materiale verrà posto a confronto con altri illustratori

del romanzo.

3. Il matrimonio a sorpresa. L’azzardo di Renzo e Lucia non riesce anche perché don Abbondio sa cosa deve fare. Anche lui aveva studiato sul De officio curati di Possevino?

4. Il cardinal Federigo Borromeo, fine studioso e grande oratore. La sua sapienza è racchiusa

nei suoi “I sacri ragionamenti”. E subito tornano alla mente i suoi colloqui con don

Abbondio…

5. La peste. Per scrivere del flagello Manzoni si documentò con metodo. Una sua fonte fu il

“De peste” di Giuseppe Ripamonti. Tramite altra cronaca si scoprirà che la follia degli untori

colpì anche Castellanza.

Calendario eventi

Sabato 11 novembre 2023, ore 17: inaugurazione in Biblioteca; Sabato 18 novembre 2023: visita guidata a Casa Manzoni e alla chiesa di S. Fedele, Milano.

Per informazioni e costi: Biblioteca Civica Castellanza, iscrizioni entro il 7 novembre 2023.