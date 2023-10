Chiusure notturne sulla A8 per gli svincoli di Gallarate, Castellanza, Varese e Solbiate Arno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e della segnaletica verticale, saranno adottati provvedimenti di chiusura. Dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 ottobre, sarà completamente chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio;

Dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 novembre, invece, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio;

Dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 novembre, sarà completamente chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa.

Sarà inoltre completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno.

Intanto, sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Lainate, prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 27, alle 5:00 di sabato 28 ottobre.