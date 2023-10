“I feel good”. Una settimana con la Missione Giovani a Vergiate

Da sabato 7 a domenica 15 ottobre la comunità di Vergiate vivrà il momento “forte” della Missione Giovani, una proposta ad ampio raggio dedicata a tutti, in particolare a ragazzi, adolescenti e giovani. A guidare gli incontri saranno presenti i Padri della congregazione dei Servi di Nazareth.

Dopo la pizzata introduttiva di venerdì 6 ottobre, aperta ai ragazzi e alle ragazze delle medie, stasera sono invitati tutti i giovani dalle superiori in su dalle 21 alle 23.30 per una silent disco presso l’oratorio di via Locatelli. Le messe del weekend vedranno il mandato missionario ai Padri, mentre in tutti i giorni della prossima settimana ragazzi e giovani (dalla terza elementare in su) vivranno il loro incontro, divisi per età, con i Padri. Insomma «Ci sarà movimento!» – scrive don Ale.

Momenti particolari saranno quelli di domenica 7 alle 15, con la caccia al tesoro per tutti; la spaghettata per le superiori e i giovani, in serata; il live show sabato 14 alle 20.45. Tutte queste iniziative saranno presso l’oratorio di Vergiate.

Il tutto si concluderà con la santa Messa “in grande” di domenica 15 ottobre alle 11.15, l’estrazione dei premi per i bambini nel pomeriggio e l’apericena per superiori e giovani in serata.

I Padri, presenti nella comunità per tutto il periodo, garantiranno la predicazione alla messa del mattino in tutti i giorni feriali della settimana, con la possibilità delle confessioni. Si dedicheranno all’incontro coi ragazzi nelle scuole durante le ore di religione (alle elementari e alle medie) e nei luoghi di aggregazione.

“Ragazzo cercasi”, diceva padre Igino Silvestrelli, il fondatore della congregazione dei Padri. «Non andiamo a cercarlo credendo di essere bravi. Non andiamo a cercarlo contando sulle nostre forze. Non andiamo a cercarlo dando per scontato che lui (il ragazzo) risponderà di sì. Nella preghiera, nell’impegno, nel lavoro serio… attendiamo il miracolo delle nostre mani vuote. Quelle che Dio riempie.» (don Giovanni Fasoli)