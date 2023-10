Dawa, Sange, Bal kumar: la squadra degli sherpa nepalesi

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota

Giorno 11

La mattina non potrebbe cominciare meglio. Primosale al peperoncino a colazione, portato dall’Italia da Ngima Sherpa, non si sa dove e come trasportato.

Al taglio Marco, che con precisione ed abilità ha porzionato per noi la forma grezza.

Siamo scesi sotto 4000mt e il mal di montagna comincia a darci tregua.

Ritorniamo sui nostri passi, oggi meta Tengboche.

Il nostro viaggio non sarebbe stato possibile senza i nostri Sherpa Dawa, Sange (nella foto di apertura, con Matteo), Bal kumar .

Dawa ha 36 anni, ha due figli e vive a Kathmandu.

Sange ha 26 anni, ha appena avuto una bambina e vive a Kathmandu. Ve ne abbiamo già parlato, è lui il nostro Sherpa-DJ.

Bal kumar ha 36 anni, vive in un villaggio vicino a quello di Ngima Sherpa e ha due figli.

Bal humar è il primo a sinistra

Ci hanno accompagnato durante tutto il viaggio aprendo e chiudendo il gruppo e più di una volta hanno trasportato gli zaini di chi era troppo affaticato o ha avuto problemi con la quota.

Un’usanza di cui non eravamo a conoscenza è quella che prevede che gli sherpa servano pasti e bevande al tavolo dei trekkers.

Dawa (a destra) con Sara, Eli e Ngima

Stasera siamo riusciti a sfidarli ad un gioco occidentale che tutti certo conoscerete: “Uno”.

Risultato finale: Italia 1- Nepal 3.

