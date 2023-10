DuemilaLibri Gallarate, Forza Italia è ancora piuttosto arrabbiata con il curatore

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Gallarate sul “caso Travaglio”, l’invito a DuemilaLibri del giornalista simbolo dell’antiberlusconismo. Dopo aver criticato la scelta, lunedì Forza Italia ha chiesto le dimissioni del curatore

A ventiquattro ore dall’invio alla stampa del comunicato della sezione gallaratese di Forza Italia nella quale abbiamo richiesto le dimissioni del dott prof Luigi Mascheroni dobbiamo purtroppo prendere atto che il diretto interessato evita di affrontare il problema, trincerandosi dietro la laconica dichiarazione “ giudicherà il pubblico “.

La sua dichiarazione ci lascia oltremodo perplessi.

Luigi Mascheroni forse confonde il suo incarico di curatore di una rassegna letteraria gallaratese con quello del direttore artistico del festival di Sanremo.

A Gallarate non c’è share o indici di ascolto ma una rassegna che pone i contenuti al centro della sua mission.

Mascheroni fa finta di non comprendere che duemila libri nasce e si sviluppa come momento di riflessione artistica ( magari anche critica ) sulla produzione letteraria italiana.

Mai nessuno, con amministratori di centro destra o di centro sinistra alla guida della città, ha pensato di trasformare questa vocazione , in appuntamenti utili alla facile ricerca della polemica finalizzata al sold out.

In mezzo a tutto questo ci rimane , oltre al suo imbarazzante silenzio, la difesa d’ufficio pubblicata questa mattina sul quotidiano “La Prealpina “ dell’Ordine Regionale Lombardo dei Giornalisti.

L’ordine ci ha bacchettato rammentandoci ( poveri noi ) sui diritti di libertà di espressione ( compreso il suo) sanciti dall’ordinamento repubblicano, scordandosi ahimè che mai abbiamo richiesto l’annullamento dell’appuntamento con Marco Travaglio.

Prendiamo atto, e le rammentiamo caro dott Mascheroni, che proprio quell’ordine sospese in passato, per l’esercizio del medesimo diritto, sia Feltri che Sallusti.

Per noi , quanto accaduto con l’ordine Lombardo dei giornalisti, ci lascia indifferenti, per lei non lo sappiamo.

Nell’attesa, le ribadiamo la nostra richiesta delle sue dimissioni.

Il coordinamento cittadino di Forza Italia Gallarate