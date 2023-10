Grandi e bambini “aiuto” cuochi di chef Garzillo a Valbossa In Rosa

Ha “inventato” il tiramisù per bambini durante la pandemia: aveva il duplice scopo di tenere impegnati i bimbi reclusi in casa, e allo stesso tempo preparare una merenda golosa e senza caffè. Ora lo chef Alessandro Garzillo, ormai il cuoco più amato dai più piccoli che hanno imparato a conoscerlo nelle varie iniziative organizzate durante l’oratorio estivo di Schianno, aprirà Valbossa In Rosa.

Il mese della prevenzione del tumore al seno, organizzato dall’associazione In Valbossa, ripropone incontri di vario genere: arrivato alla quinta edizione, coinvolge 29 comuni. Incontri divulgativi, teatro, musica, passeggiate a piedi e in moto, presentazioni di libri, lezioni per muoversi e per stare bene, spettacoli, pranzi e cene. Di tutto e di più per ricordare quanto sia importante la prevenzione del tumore al seno. Sono offerte gratuitamente visite specialistiche con ecografia e mammografia.

Sabato 7 ottobre, giorno della presentazione ufficiale di Valbossa IN Rosa, a Brunello lo chef Alessandro Garzillo alle ore 16 nel salone Polivalente di via dei Prè 2 terrà uno show cooking a Brunello nel salone Polivalente di via dei Prè 2: alle 16 cucinerà con i bambini il tiramisù dell’amicizia questa volta di colore rosa, con la frutta, in omaggio alla bella iniziativa di In Valbossa. Alle ore 18 Visual Comedy con il mago Dodo Rum, uno spettacolo per bambini.

Alle ore 19 Garzillo cucinerà con gli adulti: cupola di gamberi rossi, riso carnaroli, pompelmo rosa, spuma di caprino e capperi

Segue degustazione con offerta libera

Per informazioni e prenotazione Andrea 349/4371818 (tutto il programma di Valbossa In Rosa)