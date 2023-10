Grazie al Gps i carabinieri recuperano a Piacenza tre bici da corsa rubate alla Gran Fondo di Varese

Domenica subito dopo la Gran Fondo Tre Valli Varesine, tre atleti della Repubblica Ceca avevano riposto le loro preziose biciclette all’interno di un furgone per la meritata pausa pranzo. Al loro ritorno la drammatica scoperta: i mezzi erano stati rubati e gli autori del furto si erano volatilizzati.

Galleria fotografica Biciclette rubate alla Gran Fondo Tre Valli di Varese 4 di 5

Un furto tanto sgradevole quanto apparentemente sicuro per i ladri che, tuttavia, avevano tralasciato un particolare. Oltre alle tre biciclette rubate a Varese avevano fatto incetta di altre bici e attrezzi per una refurtiva complessiva del valore di 25 mila euro senza considerare che alcuni dei mezzi erano però coperti da un segnalatore Gps.

A mettersi sulle tracce di quel segnale digitale ci hanno pensato i carabinieri di Varese che, con la collaborazione della compagnia carabinieri di Piacenza sono arrivati fino ad un parcheggio pubblico di Piacenza dove vi era parcheggiato, tra i mezzi in sosta, un camper, l’unico veicolo presente in grado di poter contenere le biciclette senza che fossero visibili dall’esterno.

I militari, dopo aver rintracciato la proprietaria, sul camper hanno trovato otto biciclette da corsa, 5 ruote lenticolari, 19 valigette contenenti utensili quali avvitatori, trapani, flessibili ed altri attrezzi professionali. E tra la refurtiva anche le tre biciclette rubate a Varese.

La donna, una 55enne, è stata denunciata per ricettazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sono stati contattati i tre atleti della Repubblica Ceca per la restituzione delle loro bici da corsa e sono state subito avviate le indagini per cercare di risalire agli ulteriori proprietari delle bici e di tutte le valigette di attrezzi professionali.

Leggi la notizia su PiacenzaSera.it