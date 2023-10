Halloween a Grantola con dolcetto o scherzetto, letture e danze spaventose

L’evento per bambini promosso dall’associazione GRANdivertimento della Proloco di Grantola per il 31 ottobre parte alle ore 16

L’associazione GRANdivertimento della Proloco di Grantola organizza Halloween per la giornata di martedì 31 ottobre a partire dalle ore 16 con ritrovo presso la chiesa di S. Carlo nel centro storico.

Il pomeriggio inizierà con una merenda in compagnia di mostri seguita da una lettura spaventosa. Poi l’estrazione con vincita di un premio mostruoso, baby dance e un immancabile giro per “dolcetto o scherzetto” per le vie del paese.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà in S. Carlo.

La partecipazione è gratuita