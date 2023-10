Happy Halloween 2023 a Somma Lombardo

Il Comune di Somma Lombardo, in collaborazione con l’associazione dei commercianti sommesi “La Somma di Noi” e con la Fondazione Visconti di San Vito e Ascom Gallarate Malpensa, è lieto di annunciare l’evento “Happy Halloween” che si terrà il prossimo 31 ottobre 2023. Si tratta del primo grande evento (ormai diventato una tradizione a Somma) che vede coinvolta la neonata associazione, e che vuole contribuire in modo attivo e coinvolgente a valorizzare la città di Somma Lombardo. Frutto di un lavoro di squadra appassionato e intenso, l’evento di quest’anno, ormai una tradizione per la città, si presenta ancora più ricco di attrazioni ed esperienze tutte da vivere. E alcuni appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito.

Commenta Emiliano Cecco, tra i fondatori de La Somma di Noi e fiduciario Ascom per la città: «Questa manifestazione è partita dal 2004 in borgo di somma nel centro storico e dopo tanti anni siamo cresciuti sempre più coinvolgendo il centro città e castello . Quindi quest’anno abbiamo ancora ampliato le attività da fare per le persone che parteciperanno all’evento, e invito tutti a vestirsi a tema per rendere ancora più suggestiva questa bella esperienza».

Happy Halloween, che ha l’obiettivo di offrire momenti di divertimento per tutte le famiglie e di coinvolgere attivamente i negozi sommesi, rappresenta una grande opportunità per la comunità locale. La speranza degli organizzatori è che in futuro l’evento possa espandersi, coinvolgendo sempre di più le strutture commerciali anche in periferia e nelle frazioni. Somma ha tanto da offrire, culturalmente e anche dal punto di vista commerciale.

Non mancherà, durante la giornata, che inizierà a partire dalle ore 16, il “passaporto” di Halloween, riproposto quest’anno in chiave innovativa con “Mostri In Somma”, una coinvolgente caccia al tesoro tra i negozi, organizzata da Rock In Somma. Tra le novità di quest’anno, spicca anche il campo di zucche allestito in piazza Scipione, dove si potranno intagliare e decorare zucche in pieno stile Halloween.

L’invito è quindi aperto a tutti a travestirsi come il costume preferito e a vivere Somma, per un’evento diffuso che unirà divertimento, buona cucina, shopping e cultura.

Il programma degli eventi Halloween a Somma Lombardo

Dalle 15.30 caverna misteriosa in galleria via Garibaldi

Dalle 16 castagnata dello Sci Club Assi. In piazza Visconti

Dalle 16 tunnel dell’orrore e sagra della frittella alla Casa del Curato, via Briante.

Dalle 16 al campo di zucche allestito in piazza Scipione laboratori per bambini, in collaborazione con azienda agricolo Ca’ de matt.

Dalle 18 visite mostruose al castello, Ingresso da piazza Scipione, 7 euro, ultimo ingresso alle 21.

Dalle 18 alle 20 narrazioni teatrali per bambini in sala Fallaci, via Briante.

Dalle 18.30 Dj Set con dj Uomo e stand gastronomici “da paura”. Frittelle, pizza, stufato d’asino, vellutata di zucca e zenzere e altre ghiottoneria. In piazza Pozzo.