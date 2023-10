I Mastini calano il poker, 3-2 al Dobbiaco

Quarta di campionato e quarto successo per i Mastini Varese, che alla Acinque Ice Arena superano 3-2 i Dobbico Icebears. Con questo poker vincente i gialloneri salgono a 11 punti nella graduatoria della Italian Hockey League. Una gara tosta, che nel finale si scalda con diversi interventi duri e i ragazzi di coach Czarnecki che lottano, vanno in doppia inferiorità ma riescono a difendere il vantaggio fino alla fine, anche grazie ad una prestazione super del goalie Perla.

LA PARTITA

Un’altra bella affermazione quindi per i ragazzi di coach Czarnecki, con il solo Perla a difesa della gabbia a causa dell’assenza di Marinelli, acciaccato. Ad aprire le marcature è Raimondi al 9.08 nonostante l’inferiorità numerica. Il raddoppio arriva invece al 14.54 con Piroso, questa volta sfruttando un power play, mentre quando gli ospiti riescono ad accorciare – al 34.16 con Majul – è immediata la replica dei Mastini che vanno ancora a segno dopo 17 secondi con Vanetti (assist Schina).

Nel terzo drittel i gialloneri non riescono più ad andare a segno, subiscono 6 penalità, con tanto di duplice inferiorità, ma prendono il gol del definitivo 3-2 solo al 59.12, riuscendo così a mantenere il vantaggio fino all’ultima sirena e mettersi in tasca un’altra bella – e sofferta – vittoria.

Sulla strada dei ragazzi di coach Czarnecki c’è ora la trasferta in casa della capolista Caldaro – sabato 14 ottobre – una grande sfida da non perdere per tutti i cuori gialloneri.

MASTINI VARESE – DOBBIACO ICEBEARS 3-2

(2-0; 1-1; 0-1)

MARCATORI: 9.08 Raimondi (V), 14.54 Piroso (V – M. Borghi, Gibbons); 34.16 Majul (D – Bormanis, Rizzo); 34.33 Vanetti (V – Schina); 59.12 Majul (D)

VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Naslund, Bertin, Vignoli, E. Mazzacane, Fanelli; Gibbons, Vanetti, M. Borghi, Piroso, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Czarnecki.

ARBITRI: Lottaroli e Soraperra (Magliano e Zen).