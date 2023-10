Il Centro Danza Millennium di Lonate torna da Montichiari con cinque medaglie d’oro

Grandi soddisfazioni per il Centro Danza Millennium di Lonate Pozzolo nel concorso Dancing Through Autumn, organizzato domenica 15 ottobre nel bellissimo borgo di Montichiari in provincia di Brescia, con la partecipazione di scuole provenienti dal nord Italia si sono esibiti sul palco più di duecento ballerini.

Il Centro Danza Millennium di Lonate Pozzolo ha presentato in totale sessanta allievi tra i 6 e i 18 anni.

Nella categoria gruppi danza classica mini le piccole allieve al loro primo concorso hanno conquistato la medaglia d’oro con la coreografia “The Tales of Beatrix Potter”.

Il corso accademico 2, iscritto nelle categorie danza classica e danza contemporanea allievi, si è invece classificato primo con medaglia d’oro in entrambi gli stili con “Ninfee blu” e “Pollock, macchie di colore”.

Il corso accademico 1 si è presentato nella categoria gruppi modern con una divertente e ben eseguita coreografia ispirata al grande artista Keith Haring e ha conquistato il gradino più alto del podio con medaglia d’oro.

Anche gli allievi della categoria senior hanno chiuso la giornata di competizione con uno splendido primo premio Borse di studio per gli allievi premiati con possibilità di accedere a concorsi e stage formativi, tra i quali spiccano la competizione internazionale del 3 marzo 2024 a Berlino e la possibilità di accedere ai corsi di danza proposti dall’Accademia Milanese MAS.

Al termine delle categorie 6/12 anni la giuria presieduta dal già primo ballerino del Teatro alla Scala ed etoile internazionale Marco Pierin ha assegnato alla coreografia “The Tales of Beatrix Potter” firmata per i più piccoli allievi dalla Direttrice Artistica Michela Marchioni il Premio miglior coreografia e lo stesso riconoscimento è stato assegnato alla coreografia “Les Amants” di Clarissa Limongi per le categorie Junior senior.

«Una giornata intensa e colma di emozioni per i ballerini, le insegnanti e i genitori, grandi sostenitori della scuola Centro Danza Millennium. Una giornata scolpita nei cuori di tutti noi» dicono dalla società lonatese. «Sono davvero onorato di avere sul nostro territorio un’associazione di questo livello» aggiunge Andrea Colombo, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Lonate