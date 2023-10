Il volo per Malpensa tardò più di cinque ore. Coppia di Saltrio ottiene il rimborso 4 anni dopo

Cinque ore e mezzo di ritardo per un volo valgono il rimborso del biglietto? Per il giudice di pace no, per il Tribunale civile di Busto Arsizio, sezione terza, invece sì. Così una coppia di Saltrio, assistita dall’avvocato Alan Breda, è riuscita ad ottenere i 1200 euro che aveva speso per il volo di ritorno al termine della vacanza in uno stato extra-europeo dalla compagnia Neos.

Si sa che una delle cose più difficili da ottenere sono proprio i rimborsi a causa dei disagi patiti a causa delle compagnie aeree ma questa volta (anche se l’avvocato Breda ci era già riuscito con la Turkish Airlines) si è aperta una breccia con una sentenza che ha ribaltato quella emessa dal giudice di pace.

Alla coppia, infatti, era stata negata la possibilità prevista dal regolamento europeo quando il ritardo supera le tre ore per due fattori: il fatto che il viaggio aereo fosse ricompreso in un pacchetto tutto compreso e l’assurda pretesa che i due si sarebbero dovuti presentare all’imbarco all’orario corretto e cioè oltre 5 ore prima dell’effettivo imbarco (nonostante fossero stati preallertati del ritardo). La loro colpa sarebbe stata quella di aver atteso la partenza effettiva nel resort dove avevano soggiornato.

Davanti al giudice civile queste due motivazioni non hanno retto e hanno definitivamente chiuso la questione a favore dei due passeggeri. La sentenza è arrivata quattro anni dopo i fatti ma questi sono i tempi della giustizia civile in Italia dove la resilienza è uno dei fattori determinanti per vincere una causa.