In corso i lavori di messa in sicurezza al Sacro Monte

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza del versante del Sacro Monte in cui nei giorni scorsi si è verificata la caduta di alcuni sassi.

Fino a che non saranno concluse le opere e ripristinate le condizioni di sicurezza, resta in vigore il divieto assoluto di passaggio di persone e mezzi lungo il tratto di strada di via del Ceppo interessato dell’intervento.

Il borgo di Santa Maria del Monte resta raggiungibile da Piazzale Pogliaghi e via Sommaruga.