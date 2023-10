Le opere di Richino Castiglioni alle Giornate Fai D’Autunno. A Castellanza visite all’Isis Facchinetti

Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del

nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

In questa edizione la Delegazione FAI del SEPRIO ha voluto imperniare le proprie aperture per le GF Autunno attorno ad un tema specifico: Le opere architettoniche di Enrico (Richino) Castiglioni, con particolare attenzione ai suoi progetti e realizzazioni degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, continuando la riscoperta di edifici significativi dell’architettura contemporanea già avviata nelle ultime manifestazioni, aderendo alle tematiche delineate dal Presidente Marco Magnifico e sottolineando l’importanza della figura dell’architetto bustese nel panorama nazionale del XX secolo.

Tra le opere di Enrico (Richino) Castiglioni che saranno visitabili Sabato 14 e Domenica 15 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 vi è anche a Castellanza l’ISIS CIPRIANO FACCHINETTI di via Azimonti: “L’Amministrazione comunale – ha commentato il Sindaco di Castellanza Mirella Cerini – ha molto volentieri concesso il patrocinio alle Giornate FAI d’Autunno che, a pochi mesi di

distanza dalle Giornate di Primavera, tornano a coinvolgere il territorio cittadino che viene presentato all’attenzione di un vasto pubblico rinnovando la virtuosa collaborazione con la delegazione FAI del Seprio».

«Molto opportunamente – continua Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e all’Istruzione della Città di Castellanza – la Delegazione Fai del Seprio ha scelto di valorizzare l’opera di Enrico Castiglioni. Castellanza, grazie alla condivisione del progetto da parte della comunità scolastica dell’Isis Facchinetti, contribuirà alla realizzazione di una sorta di “itinerario monografico” con un edificio che, ancora lo scorso giugno, la Rivista Domus ha indicato come una delle migliori venti architetture del Brutalismo italiano. Castiglioni affascina per la creatività nell’uso del cemento armato, per le forme che dominano la materia, per la luce e i rapporti spaziali, per la centralità della ricerca estetica. Invito tutti a compiere questo viaggio in una stagione importante dell’architettura italiana così ben documentata nel nostro territorio».

Le visite saranno guidate dai Volontari della Delegazione del SEPRIO e dagli allievi delle scuole ENAIP e ISIS Facchinetti, sostenuti nell’impegno dai loro Docenti, dal personale dell’Archivio Missoni. A completamento delle Giornate ed in stretta relazione al tema generale è prevista per la serata di Sabato 14, ore 21,00, presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, una Conferenza dal titolo: Enrico (Richino) Castiglioni. Architettura e ideale – organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, l’Ordine degli Architetti

della Provincia di Varese e l’arch. Stefano Castiglioni.

Oltre all’ISIS FACCHINETTI di Castellanza, nel week-end saranno visitabili anche i seguenti

luoghi:

BUSTO ARSIZIO

• Centro Formazione Professionale ENAIP Lombardia

• Villaggio Sant’Anna

GORLA MINORE

• Istituto Comprensivo G.Parini

• Chiesa dei SS. Nazario e Celso

(Parrocchiale di Prospiano – orario visite: sabato 14 ore 13,00/18,30 – ultima visita

18,00; domenica 15 ore 13,00/17,30 – ultima visita 17,00)

Pur non rientrando nel tema generale, saranno inoltre aperte al pubblico:

GORLA MINORE

• Villa Durini (Municipio)

SUMIRAGO (loc. Albusciago)

• Archivio Missoni