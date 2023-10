Libri da paura per bambini e ragazzi da leggere nella notte di Halloween

Carissimi lettori, arriva per voi una sfilza di libri da paura!

Siete pronti?

Partiamo con i più piccoli.

BAMBINI 0-6 ANNI

Passi nella notte

Quando Il Gotlyn entra di soppiatto a casa tua, quatto quatto…

Che fifa… mi vengono i brividi solo al pensiero!

Passi nella notte

di Benji Davies

Giralangolo editore € 15

Coraggio piccolo mostro!

Per affrontare tutto, Ennio ha bisogno di tanto coraggio.

Quando non ne trova abbastanza sa sempre dove trovarlo.

Adorabile.

Coraggio piccolo mostro!

di Paola Ravagni

Errekappa edizioni – € 15

I draghi

Una meravigliosa guida nel mondo dei draghi.

Se vi appassiona il genere, non lasciatevelo scappare!

I Draghi

di Cécile Roumiguière

L’Ippocampo editore – € 19

BAMBINI 6-10 ANNI

Giù la maschera

Una festa in costume per Halloween, spettri, un ladro e un gioiello: gli ingredienti per una serata al cardiopalma ci sono tutti!

Giù la maschera

di Erika Torre

Pelledoca editore – 12 €

Papaya e la magia di Halloween

Due volpi entrano in contatto con la Magia… e parte l’avventura!

Papaya e la magia di Halloween

di Federica Villa (autore) – Christiana Sciarratta (Illustratore)

Errekappa edizioni – 15 €

Quattro piccole storie horror

Gatti che tornano dalla tomba, un albero che si nutre di anime, zombi, spettri, esperimenti magici.

È perfetto per una serata storie di paura e biscotti e castagne bollenti!

Quattro piccole storie horror per Le avventure di Betta e Matilde

di Daniela Mazzoni

La Memoria del Mondo editore – 11 €

Il piano geniale di Oliver lo scheletro

Lo scheletro che vive con un fantasma e un ratto femmina. E poi Beniamino che vive con la Contessa e con suo marito con cinquantatre Chihuahua e un caimano rosa…

Devo aggiungere altro? Sarà un disastro e uno spasso

Il piano geniale di Oliver lo scheletro

di Giuditta Campello

Emme Edizioni – 9,90 €

RAGAZZI DAGLI 11 ANNI

Brucia la strega

Maria compie un viaggio lugubre alla scoperta del suo lato oscuro…

Paurosissimo!

Brucia la strega

di Teo Benedetti

Pelledoca editore -16 €

Picnic al cimitero e altre stranezze

La vita del famoso scrittore riscritta in chiave di romanzo di avventure del piccolo Charles.

Picnic al cimitero e altre stranezze. Romanzo su Charles Dickens

di Marie-Aude Murail

Giunti editore – 8,50 €

Il mistero del cadavere senza testa

Ultimo, ma non ultimo, Il mistero del cadavere senza testa di Luca Occhi.

Agli inizi del ‘900, Emilio sopravvive tra furti ed espedienti per le vie di un quartiere malfamato di Bologna insieme alla Banda dei Topi, altri ragazzini senza famiglia come lui. L’arrivo di un bizzarro turista inglese, frequentatore di osterie e dedito al bere e al gioco, gli offre l’opportunità di guadagnare qualche moneta, ponendosi al suo servizio.

Ma sia Emilio che l’inglese nascondono più di un segreto. E la misteriosa scomparsa del conte Ludovico Gisberto Testa Piccolomini li spingerà nei meandri di una complicata indagine, avvicinando poco alla volta due mondi fra loro così lontani, mentre su tutto aleggerà il fantasma del detective più famoso d’Inghilterra: Mr. Sherlock Holmes.

Il mistero del cadavere senza testa

di Luca Occhi

Pelledoca editore – 16 €

Buona notte da brividi a tutti!