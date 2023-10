Malpensa “traina” la ripresa del traffico aereo con la Cina

Lunedì sera, a Malpensa, è approdata anche Juneyao Airlines, nuova compagnia made in China, sbarcato con un nuovo volo su Zhengzhou.

È l’ultima relazione inaugurata tra Milano Malpensa e la Cina ed è la conferma della grande vitalità del traffico con il Paese più popoloso del mondo.

L’aeroporto intercontinentale di Milano vede ogni settimana 32 voli da e per la Cina, con sette destinazioni diverse.

«In Europa il mercato italiano è il mercato che è cresciuto di più, nel confronto con il 2019» spiega Andrea Tucci, vicepresidente di Sea – la società degli aeroporti di Milano – e responsabile dello sviluppo delle rotte. Cosa significa? A livello europeo, l’offerta di dicembre 2023 (stagione winter) è al 75% di quella di fine 2019 (alla vigilia del Covid).

Il quadro italiano è però migliore, perché si registra un +101%. E Malpensa è lo scalo più dinamico, con un +124%.

Air China oggi ha voli giornalieri su Shanghai e Pechino, a cui si aggiunge Wenzhou .

Hainan Airlines ha iniziato da poco a operare con il volo per Shenzen. Cathay Pacific vola tre volte alla settimana su Hong Kong. Mentre l’italianissima Neos – di base a Malpensa – vola su Nanchino con B787 Dreamliner.

L’ultima novità, come detto, è il debutto di Juneyao Air, con il primo volo su Zhengzhou arrivato nella serata di lunedì, nello stesso giorno in cui Sea – con Italia China Council Foundation – ha aperto il nuovo desk che fornirà informazioni in lingua cinese ai viaggiatori in arrivo (e il giorno dopo l’avvio di una nuova relazione cargo, Hong Kong-Almaty-Malpensa).

Il primo volo da Zhengzhou è arrivato completamente pieno, un buon segnale per un collegamento al debutto.