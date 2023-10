Primi interventi per il maltempo: tagli piante nella notte, vigili del fuoco di Varese al lavoro

Il maltempo che si affaccia sulla provincia di Varese e sull’intero quadrante Nord Ovest della penisola porta i primi problemi.

Nella notte il comando dei vigili del fuoco di Varese è stato raggiunto da diverse chiamate di soccorso tecnico urgente prevalentemente per tagli piante.

Le richieste sono arrivate a partire dalle 4 di venerdì con le prime squadre in uscita fra il capoluogo e alcuni Comuni della provincia.

Dal comando di via Legnani segnalano interventi per taglio piante nei comuni di Valganna, Varese, Malnate e Mornago per alberi finiti sulla sede stradale.

Massima attenzione per la protezione civile regionale che ieri, giovedì, aveva diramato una nota di allertamento proprio per severe precipitazioni e soprattutto vento molto forte anche sul Varesotto (immagine di repertorio).