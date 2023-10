Ragazza violentata e minacciata con un coltello mentre aspetta il treno a Lonate Pozzolo

Una ragazza di 21 anni ha denunciato di essere stata abusata nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre a Lonate Pozzolo. (immagine di repertorio)

L’allarme è scattato alle 2.30 circa quando al 112 è arrivata la chiamata della giovane che riferiva di essere stata abusata poco prima da un uomo armato di coltello.

I Carabinieri giunti sul posto hanno ricostruito come la donna -di origini nigeriane e residente a Milano- era stata in stazione in compagnia del fidanzato -un 22enne residente a Ferno- fino a mezzanotte e mezza circa. Poi il ragazzo l’aveva lasciata e mentre lei stava aspettando l’apertura della stazione ferroviaria per poter prendere il primo treno di ritorno per Milano è stata abusata da un uomo, suo connazionale, che si é dileguato subito dopo nelle vie limitrofe.

La vittima é stata portata all Ospedale Mangiagalli per le cure e gli adempimenti del caso. Sulla dinamica dei fatti indagano i Carabinieri