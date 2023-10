Ricercata per scippo, arrestata dai carabinieri di Verbania

I carabinieri della Stazione di Stresa hanno arrestato una 40enne, residente anagraficamente nella provincia di Rimini, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Como. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, i carabinieri della Stazione di Stresa hanno proceduto ad un controllo di routine in un locale pubblico nelle zone di Stresa.

Dall’identificazione del personale dipendente è emerso che su una di loro pendeva un ordine di carcerazione della Procura di Como per reati commessi in quella provincia. In particolare nel dicembre del 2017 la donna aveva commesso a Cantù un violento scippo, in concorso con un complice, quando travisata con un mefisto aveva tentato di strappare la borsa tenuta a tracolla da una donna che, cadendo in terra, riportava anche alcune lesioni.

Dato che la donna ricercata al momento del controllo non era presente sul posto di lavoro, i militari sono risaliti all’abitazione dove la stessa si era stabilita da pochi mesi, ed una volta individuato l’appartamento in Stresa hanno verificato la sua presenza traendola in arresto. Dopo le formalità di rito la donna è stata associata presso la casa circondariale di Vercelli dove dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione.