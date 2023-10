Scontro in autostrada A8, auto si ribalta: 7 chilometri di coda tra Cerro e Lainate in direzione Milano

(Foto repertorio) – Alle ore 17:30 circa di oggi, domenica 8 ottobre, sull’autostrada A8 Milano – Varese, nel tratto compreso tra il bivio con la A9 Lainate – Chiasso e Lainate in direzione Milano, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Un’auto si è ribaltata e risulta ferita una donna di 43 anni, soccorsa in codice giallo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente (articolo aggiornato alle 18.45) il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda in aumento in direzione Milano tra Cerro e Lainate. Inoltre, l’incidente ha causato ripercussioni in A9, dove si registrano 2 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Origgio e il bivio con la A8.

In alternativa, agli utenti in A8 diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Lainate. Agli utenti in A9 diretti verso Lainate, si consiglia di uscire a Uboldo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Lainate.