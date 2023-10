Silvia lancia un nuovo servizio a Morosolo: “Spesa, poste o medico: accompagno gli anziani soli”

A Morosolo c’è un nuovo servizio pensato per le persone sole e per chi ha bisogno di aiuto. Si chiama “Conta su di me” e lo ha ideato e lanciato Silvia Comolli, 49 anni, residente in paese, per tanti anni volontaria e poi dipendente di Croce Rossa Italiana: ha deciso di lanciare questa nuova iniziativa per aiutare il prossimo. I volantini sono pronti, sui social ha cominciato a diffondere l’idea, ora mancano solo le persone da supportare.

«Sono stata in Croce Rossa dal 2004, il mio bisogno principale è sempre stato quello di aiutare gli altri. Lo scorso anno, dopo la morte di mio papà, sono andata un po’ a picco, sono stata male e ho dato le dimissioni da Croce Rossa – racconta Silvia, di formazione contabile e mamma di due figlie -. Con questa mia iniziativa vorrei dare un qualcosa di diverso, fare qualcosa di buono, per migliorare la vita di tutti i giorni, la quotidianità delle persone. Comincio dalla mia piccola comunità che conosco, ci sono tante persone sole che hanno bisogni diversi e variegati. Morosolo è complicata da raggiungere e da Morosolo non è semplice recarsi a fare la spesa, in posta, dal medico se non ha lo studio in paese. Io mi candido per svolgere questi compiti, dietro un compenso minimo che ripaghi le spese. Mi metto a disposizione della comunità».

Per farlo, Silvia ha acquistato un’auto a sette posti che arriverà a breve: «Penso anche a trasporti per più persone per fare passeggiate, visite, gite nei nostri bellissimi luoghi che ci circondano. Non un servizio taxi, ma qualcosa che possa dare aiuto e sostegno alle tante persone sole che hanno bisogno di aiuto e supporto», conclude.