Il fine settimana della Contrada San Domenico a Legnano si anima con la Sagra del Risotto all you can eat

Dal 21 al 23 ottobre in via Bixio, al maniero della contrada San Domenico, un intero weekend dedicato al risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate

A Legnano, un intero weekend all’insegna del risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate. Dal 20 al 22 ottobre in via Bixio, al maniero della contrada San Domenico, si svolgerà infatti l’attesissima Sagra del Risotto All you can eat. L’evento è organizzato dalla Contrada San Domenico e l’Associazione Culturale Le Officine.

Menu

Risotto ai funghi porcini

Risotto zucca, taleggio e noci

Risotto zafferano e salsiccia

risotto Barolo & Castelmagno

Dolce (Non incluso nella formula All You Can Eat) Tiramisù

L’evento si svolgerà in ambiente coperto, quindi anche in caso di maltempo.

Orari

Venerdì e il sabato, dalle 19:00 a mezzanotte

Domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 a mezzanotte

Prenotazioni consigliatissime Compilando il modulo online disponibile qui https://cutt.ly/MwngbVZb

Inviando una messaggio Wahtsapp al numero 3495382384 Disponibile anche il servizio take away