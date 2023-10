Torna la notte della luna: il GAT di Tradate alla scuola elementare “Rosmini”

Come ogni anno torna l’International Observe the Moon Night, l’importante iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma quest’anno per sabato 21 Ottobre 2023. La scelta della data cambia ogni anno, perchè viene sempre scelto un sabato autunnale in cui la LUNA E’ AL PRIMO QUARTO, condizione ottimale per la sua osservazione.

Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha coinvolto quest’ anno la scuola Elementare Antonio ROSMINI situata nel rione Ceppine di Tradate in Via Rossini 45, inserendola tra gli oltre 2000 siti in cui, nel mondo, si faranno osservazioni lunari contemporanee: https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/. Negli anni passati vennero coinvolte le altre scuole elementari, Medie e liceali di Tradate.

Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria “Rosmini” sono invitati, coi loro genitori ed amici, nel cortile della scuola, dalle 20,30 alle 22,30 di sabato 21 Ottobre, per osservare il magico spettacolo dei crateri lunari, con tanti differenti telescopi che saranno messi a disposizione dagli esperti astrofili tradatesi. Manifestazione ovviamente sospesa in caso di cattivo tempo.

Quella del 21 Ottobre è una notte speciale, perché in tutto il mondo si faranno osservazioni contemporanee del nostro satellite naturale: si tratta quindi di una manifestazione altamente simbolica che la NASA ha voluto e indetto più di 15 anni fa. La fase lunare di Sabato 21 Ottobre è prossima al Primo Quarto, quindi offre eccellenti opportunità di osservazione lungo il terminatore (la linea di separazione tra notte e giorno), dove le ombre migliorano il paesaggio craterizzato della superficie selenica.

L’International Observe the Moon Night, ribattezzata in Italia con il nome “Notte della Luna”, è organizzata dalla NASA e da altre importanti istituzioni scientifiche. Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale. Assieme alla Luna sarà possibile osservare anche Giove e Saturno, i due pianeti che proprio in questo autunno sono meglio collocati per l’osservazione telescopica.