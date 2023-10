Tragico incidente a Milano: uomo di 48 anni travolto e ucciso da un autobus ATM

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 9:30, in viale Forlanini a Milano, all’incrocio con via Eugenio Bellosio. Un uomo di 48 anni è stato travolto da un autobus della linea 175 dell’ATM mentre attraversava sulle strisce pedonali. Nonostante l’autobus procedesse a bassa velocità, l’impatto è stato fatale.

Secondo le prime informazioni, l’autobus era preceduto da un altro mezzo e il conducente, un uomo di 50 anni, non ha avvistato il pedone in tempo. Si sta indagando sulla possibilità che un’auto parcheggiata vicino o sulle strisce pedonali possa aver limitato la visibilità del conducente dell’autobus.

All’arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La Polizia locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica degli eventi. Il conducente dell’autobus, visibilmente scosso, è stato trasportato in ospedale.

L’ATM, in una nota ufficiale, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. L’azienda ha assicurato piena collaborazione con le Forze dell’Ordine e si è impegnata a fornire tutto il supporto necessario ai familiari dell’uomo tragicamente scomparso.