Vecchie e nuove professioni: come cambia il mercato del lavoro

L’Istat ha fotografato l’andamento del mercato lavorativo nel nostro Paese durante il secondo trimestre del 2023.

Secondo i dati emersi, l’Italia vive un duplice momento di crescita e di contrazione. Da una parte si registra un aumento dei posti di lavoro e del numero di occupati, con un calo della disoccupazione; dall’altra, però, persistono alcune nuove sfide da superare, dovute ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo.

Ad aver accelerato il cambiamento è stato sicuramente il web, grazie al quale trovare lavoro, rimettersi in gioco o acquisire competenze per migliorare il CV è alla portata di tutti. Basta consultare un sito di offerte di lavoro in Lombardia o in altre regioni, filtrare gli annunci in base al settore in cui vorremmo collocarci e inviare le candidature.

Ciò che è ben più difficile, per chi si appresta a cercare lavoro, è capire come presentarsi, che domande aspettarsi e come mostrarsi al meglio durante il recruiting. Come prepararsi? Cosa è cambiato rispetto al passato e come creare un profilo professionale al passo con i tempi? Qui di seguito le risposte a tutte domande.

Cosa è cambiato rispetto al passato?

Al giorno d’oggi le persone che desiderano trovare un’occupazione dispongono di molteplici modi per farlo, poiché tra smartphone, PC e passaparola, le occasioni sono triplicate. Esistono anche molte agenzie di ricerca e selezione che, disponendo di un vasto database di aziende in cerca di nuovi collaboratori, sono in grado di mettere facilmente in contatto domande e offerta.

Un altro importante cambiamento risiede nella contrattazione, cioè nella trattativa tra azienda e candidato riguardo nuove condizioni di lavoro come, ad esempio, lo smart working, il work-life balance, i fringe-benefit.

Coesistono infatti una maggior consapevolezza della domanda che si sente più libera di trattare le condizioni lavorative e nuovi modelli organizzativi da parte dell’offerta incentrati sul raggiungimento dell’obiettivo e non sul tempo impiegato.

Il mercato attuale del lavoro, quindi, è diventato molto elastico e sensibile ai rapidi nei cambiamenti; è più accessoriato, specializzato e con una visione globale, dal momento che, con pochi click è possibile consultare annunci di lavoro geo-localizzati a migliaia di chilometri da casa.

Cosa deve aspettarsi chi cerca lavoro oggi?

Al giorno d’oggi al candidato è richiesto un set di competenze che vengono date per scontate, come la conoscenza base di funzionamento del web, almeno una lingua straniera e certificazioni professionali abilitanti. La concorrenza è elevata ma con il web le occasioni di inserimento sono raddoppiate a partire dal 2021.

Il mercato del lavoro, secondo gli esperti, si avvia ad accogliere tantissime nuove professioni che diventeranno necessarie già a partire dai prossimi anni. Cercare lavoro, quindi, significa anche saper analizzare il proprio CV e attivarsi per migliorarlo e rendendolo più aggiornato e competitivo.

Il nostro consiglio è di non smettere mai di dedicare tempo alla formazione e ai corsi di aggiornamento. Studiare e tenersi aggiornati sulle novità professionali è il miglior modo per avere sempre un profilo di grande appeal e ambire a nuove opportunità di progressione nella carriera.