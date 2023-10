Voragine sulla strada a Moriggia, chiuso il Sempione Vecchio a Gallarate

La Polizia Locale di Gallarate ha deviato il traffico dalla zona del Sempione Vecchio a causa di una voragine che si è aperta nel sottosuolo intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 12 ottobre.

Il buco nell’asfalto, che segnala una più ampia voragine sottostante, si è aperto nella prima sezione di via Monte Leone, appunto la vecchia strada del Sempione a Moriggia.

Come in altri casi, la voragine sarebbe stata causata da una progressiva erosione sottoterra causata dall’acqua, da una perdita dalla condotta fognaria o da quella dell’acqua potabile: «Stiamo attendendo i tecnici di Alfa per una valutazione» spiega l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna. In attesa degli operatori del gestore idrico, la strada è stata chiusa per precauzione.

Casi recenti di voragini ci sono stati ad esempio a Cavaria con Premezzo, in passato per ben due volte a Gallarate avevano riguardato invece via Padre Lega, a causa dell’erosione della condotta delle acque reflue che scende da Ronchi.