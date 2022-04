Cede la strada a Premezzo, intervento d’urgenza di Alfa

Una perdita della condotta fognaria a Premezzo ha causato un cedimento improvviso della sede stradale in via Mameli, nel Comune di Cavaria con Premezzo.

L’allarme è scattato nella serata di mercoledì e già giovedì nel pomeriggio Alfa ha completato i lavori di ripristino della condotta e della strada soprastante.

La voragine si è aperta in via Mameli all’altezza del civico 443. «È la condotta di acque grigie, ringrazio Alfa che è intervenuta rapidamente ripristinando il tutto» dice il sindaco Franco Zeni, che di prima mattina aveva emanato un’ordinanza urgente che limitava il traffico ai soli residenti e vietava il passaggio di mezzi pesanti. «La strada è stata riaperta, entro sera si finirà».

Il buco nel terreno si era aperto nel punto in cui la via Mameli dal centro del paesino di Premezzo inizia a scendere ripida verso valle. Non è un caso raro: spesso questo genere di problemi si presenta proprio su strade in pendenza, dove in caso di forti piogge l’azione di erosione dell’acqua sulle pareti della condotta è più intensa (ad esempio è successo in un paio di occasioni su via Padre Lega, la strada che da Ronchi scende a Gallarate). L’acqua fuoriesce dal tubo e inizia a “scavare” sotto terra, fino a creare una cavità. È a quel punto che l’asfalto sovrastante cede.

La manutenzione è fondamentale. «Alfa ha preso l’impegno a fare la videoispezione dell’intera condotta per verificare che non ci siano altri punti deboli» conclude Zeni.