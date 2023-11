A Casciago è partito l’iter per la redazione della variante di PGT, con la riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte entro il 29 dicembre.

Il Comune di Casciago è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2013 e approvato con deliberazione del consiglio comunale ed entrato in vigore nel 2014.

Aprendo l’iter per la redazione della variante di PGT l’amministrazione comunale ha come obiettivi quello di favorire processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione ambientale e di riorganizzazione del sistema urbano, in relazione alle modificazioni sociali ed economiche determinate dalla crisi, rivalutare le potenzialità di alcune aree di trasformazione di proprietà comunale, rivedendo le attuali previsioni di piano, in base al reale fabbisogno di servizi e infrastrutture necessarie al territorio, valorizzare e potenziare gli elementi territorialmente rilevanti dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, salvaguardare il territorio comunale dal punto di vista naturalistico, in quanto bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa del dissesto idrogeologico, ridurre il consumo di suolo e riqualificare quello degradato, al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suol, creare uno strumento normativo più snello e semplice da applicare per una più efficace attuazione delle previsioni di piano.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a formulare opinioni, presentare suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte progettuali relative al futuro assetto del territorio comunale, anche in relazione agli aspetti ambientali connessi allo strumento urbanistico in variante, entro le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2023.

Le istanze dovranno essere redatte in carta libera, in duplice copia (così come gli eventuali allegati), preferibilmente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.comune.casciago.it o QUI PGT Variante Modulo Osservazioni RTP

Le istanze andranno inoltrate al seguente indirizzo: Comune di Casciago – Ufficio Protocollo

Generale – Procedimento per la redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio, Largo

Alcide De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago (VA) e potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Casciago, negli orari di apertura al pubblico, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) con file PDF al seguente indirizzo comune.casciago@pec.regione.lombardia.it.