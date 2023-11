A Mornago un albero in ricordo della maestra Lorena

In occasione della Festa nazionale degli alberi, nella scuola primaria di Crugnola è stato organizzato un momento importante per ricordare questa giornata.

Alla presenza degli alunni con le loro docenti, il sindaco Tamborini, l’assessore all’istruzione Giovanna Bea, la docente Rosangela Vanoni quale collaboratrice del Dirigente Scolastico, ed altri cittadini è stato “salutato” l’abete che l’Amministrazione Comunale ha fatto piantumare pochi giorni fa. Gli alunni, preparati dalle loro docenti a riflettere sul ruolo fondamentale svolto dagli alberi, dai boschi e dalle foreste ai fini della conservazione del mondo, si sono esibiti nel canto “Ci vuole un fiore” proprio per sottolineare il ruolo fondamentale degli alberi nella nostra vita.

Questo momento ha assunto un’altra importante valenza, quella di ricordare una collega scomparsa da poco più di un anno mediante una targa commemorativa. “Lorena è stata per tutte noi un esempio che ci ha trasmesso conoscenze, forza e amore” afferma la docente Daniela.

“Sì, Lorena è un fiore nel cuore di tutti noi” continua Davide Tamborini “nata e cresciuta a Mornago, conosciuta e apprezzata da tutti sia come persona, sia come insegnante”.

Lorena ha lasciato a tutti noi una grande eredità: l’amore per la vita, quella vita alla quale si è aggrappata nonostante la certezza del limite e della sofferenza. La figlia Agnese e il marito presenti a questa semplice cerimonia, commossi ringraziano.

Agnese ci ha donato uno scritto che i nonni hanno trovato tra le cose di Lorena dove emerge la consapevolezza che le persone che ci lasciano restano tra noi grazie a tutte ciò che ci hanno insegnato.

Corpo docente e amministrazione, con questa semplice targa vogliono mantenere vivo il ricordo di Lorena nel luogo dove lei ha dedicato tempo e passione e soprattutto accanto ad un albero per non dimenticare il suo amore per la natura e la cura del creato.