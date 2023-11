Al cineforum di Azzate il “Diario di spezie”

Ultimo film del cineforum autunnale al Cinema Teatro Castellani di Azzate. Giovedì 16 novembre (ore 21) in programma Diario di spezie diretto da Massimo Donati e Gran Premio della Giuria al Gallio Film Festival 2023.

Sarà presente in sala il regista Massimo Donati: un’occasione, per chi volesse, per porre domande all’autore dopo la visione del film.

Diario di Spezie, film diretto da Massimo Donati, racconta la storia di Luca (Lorenzo Richelmy), un cuoco ed esperto di spezie, e di Andreas (Fabrizio Ferracane), noto restauratore di opere fiamminghe. I due provengono da ambienti e mondi totalmente opposti tra loro e sono anche caratterialmente distanti; infatti, Luca è un ragazzo introverso, riservato e un po’ impacciato, a differenza di Andreas, che conduce una vita più mondana ed è un uomo molto sicuro di sé.

L’incontro tra i due porta il cuoco a riflettere sulla sua carriera e a credere che finalmente sia giunto il momento per cambiare vita. Finora il ragazzo ha lavorato in un ristorantino di provincia, che gli permette di avere uno stipendio e di condurre un’esistenza pacata, ma questo impiego non gli dà la possibilità di evolvere professionalmente. Convinto che sia ora di cambiare, Luca abbandona il suo vecchio lavoro per seguire Andreas, ma ignora che quest’ultimo nasconda grandi segreti e un passato oscuro. Nel corso del viaggio che li condurrà in Germania, Luca scrive nel suo diario, dove da sempre raccoglie ricette e informazioni sulle spezie, i suoi pensieri nella speranza di mantenere la sua lucidità.