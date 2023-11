Andrea De Simone e Giulia Giacoppo: trionfo mondiale nelle Danze Standard

Nella cornice suggestiva di Schladming, Austria, il 4 novembre scorso, Andrea De Simone, 23 anni di Fossacesia, provincia di Chieti, e Giulia Giacoppo, 26 anni di Solbiate Arno, hanno conquistato il titolo di vice campioni del mondo nelle Danze Standard nella loro categoria.

L’emozione di questo straordinario successo ha travolto i due talentuosi ballerini, che hanno condiviso la gioia con i loro sostenitori attraverso i social media. Hanno scritto in un post: “A dirlo non sembra vero: siamo ancora pieni di emozione; un’emozione che rimarrà nei nostri cuori per sempre, con le famiglie e la tifoseria migliori di sempre. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da vicino e da lontano, siete tutti così speciali, vi vogliamo un gran bene!”

Il trionfo non è solo il risultato di un impegno incessante e di una dedizione totale al mondo della danza, ma è anche il frutto di una straordinaria sinergia tra i due campioni. Andrea e Giulia hanno dimostrato una tecnica impeccabile, una grinta inarrestabile e una connessione unica in pista.

Ora, pronti a festeggiare questo enorme successo, i due ballerini guardano già avanti, con progetti entusiasmanti per il futuro. La loro dedizione alla danza si estende oltre la competizione, poiché si preparano ad avviare nuovi progetti rivolti sia agli adulti che ai bambini presso la scuola di danza Sportiva e ballo sociale a Jerago con Orago. Questa nuova fase della loro carriera li vedrà condividere la loro passione, esperienza e talento con la prossima generazione di ballerini, contribuendo così a plasmare il futuro della danza sportiva.