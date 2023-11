Arcisate presenta “Progetto donna” con la collaborazione di Caos e del Centro di ascolto Eos

In occasione del 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 17 novembre è stata organizzata la presentazione del “Progetto Donna Arcisate”, che si svolgerà alle 11 nella Sala Abbiati in piazza De Gasperi, ad Arcisate.

Un’iniziativa del Comune di Arcisate in collaborazione con EOS Varese, centro ascolto donna e l’Associazione CAOS centro ascolto donne operate al seno.

La conferenza si aprirà con i saluti del sindaco di Arcisate Gian Luca Cavalluzzi e dell’assessore alle opportunità Arianna Miotti. Seguiranno poi gli interventi delle due associazioni. EOS presenterà l’iniziativa dello Sportello Donna, in continuità con l’attività dell’associazione che dal 1998 sostiene le donne vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia e a livello professionale, che troveranno in questo sportello un luogo d’ascolto e di accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

Seguirà CAOS, con la presentazione del nuovo open day per le visite senologiche gratuite che si terrà ad Arcisate in gennaio. L’associazione, che opera dal 2003 a Varese, si impegna nell’ascolto delle pazienti affette da tumore al seno e le rispettive famiglie accompagnandole prima dopo e durante il periodo della malattia, per far sentire la vicinanza alle pazienti in maniera concreta.