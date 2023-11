Area cani e via Marate, le critiche di Vergiate 2030

Il gruppo di minoranza Vergiate 2030 guidato da Romano Balzarini interviene criticamente con un comunicato su alcuni lavori pubblici, in particolare l’area cani in via Piave e via Mairate a Sesona.

Area cani di Via Piave a Vergiate

«La proposta – afferma Balzarini – di un’area cani in via Piave nasce dallo stanziamento da parte della Giunta di circa 30.000 euro. Nella discussione in Consiglio comunale, in cui la mia proposta, che riguardava invece l’area tra via Piave e la strada di accesso al parcheggio sotterraneo, veniva bocciata, accettavo, viste le motivazioni, dimensioni e altro, la soluzione prospettata dall’Assessore Marino, ma mai avrei pensato di vedere una simile ridicola realizzazione».

«La mia proposta – aggiunge – di fare con quei denari dei vergiatesi un’area cani più adiacente alla piazza pedonale, era anche motivata dalle installazioni già esistenti sull’angolo piazza mercato con illuminazione e videosorveglianza, (quindi immediatamente fruibili a costa zero) mentre l’acqua la si poteva attaccare ai bagni del parcheggio sotterraneo, o comunque da un punto molto più vicino, la stanno collegando in fondo alla via Piave».

«L’Assessore ai lavori pubblici Marino Facchin – conclude Balzarini – nel Consiglio comunale del 25 maggio aveva però già chiara la soluzione poi attuata in concreto, più sotto nel pratone. Un rettangolo recintato di circa 300 metri quadrati con dentro due giochini per cani, una panchina e un accesso scomodo, defilato. Peccato che in Consiglio comunale l’Assessore Facchin aveva detto che un’area minima sarebbe stata di circa 1000 metri quadrati, che ci sarebbero stati alberi, fontane e tante panchine. Nulla di tutto ciò è stato realizzato».

La via Mairate nei boschi di Sesona

«Il 15 settembre – sottolinea poi Balzarini – ci viene segnalato l’ennesimo intervento di risistemazione, viste le forti piogge, di via Mairate, ovvero la via sterrata che da Sesona porta al Sempione. C’erano parecchi grossi buchi da tappare. Facciamo un po’ di memoria: la via Mairate venne sistemata d’urgenza con l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 2022, l’ordinanza cita anche “sentito il parere dell’assessore Facchin” durante l’emergenza viabilità a Sesona per l’incendio di un caseggiato che aveva bloccato la via principale, quasi due anni fa. L’intervento di sistemazione della via Mairate come alternativa per scendere al Sempione è costato ai vergiatesi circa 25.000 euro».

«Peccato che – aggiunge – via Mairate è stata usata come “viabilità alternativa”, ai più peraltro rimane sconosciuta, di fatto per 1-2 giorni, la conclusione dei lavori di sistemazione è del 8.03.22 e la riapertura della via Treves del 10.03.22 mediante l’Ordinanza sindacale n. 5. Oggi nonostante gli interventi di risistemazione, quindi altri soldi, risulta comunque piena di buche, pericolosa e usata pochissimo».