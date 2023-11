Bandito l’alcol da Piazza Repubblica: la nuova ordinanza di Varese mette il divieto per tutte le feste h24

Una nuova ordinanza del Comune di Varese estende i divieti antialcol già attivi in alcune zone della città e mette un veto totale su piazza Repubblica: su tutta l’area è ora attivo 24 ore su 24 il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche in strada.

Una decisione che, secondo quanto comunicato da Palazzo estense, arriva “dato il buon esito dell’ordinanza applicata in alcune vie nei mesi scorsi e con quella più recente che include altre aree del centro storico, con questo nuovo provvedimento dal 30 novembre al 26 dicembre il divieto in piazza Repubblica viene ampliato ulteriormente, per non essere limitato a una specifica fascia oraria ma esteso a tutto l’arco del giorno e della notte”.

Attraverso l’estensione delle restrizioni già sperimentate per vietare la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nella piazza, l’obiettivo è quello di prevenire situazioni di degrado e incrementare la sicurezza urbana e la tutela del decoro della zona per tutto il periodo natalizio, considerata la presenza di molti eventi e la previsione di una grande affluenza di pubblico.

Le altre ordinanze antialcol attive in città

Questa nuova ordinanza restrittiva su piazza Repubblica si aggiunge ai precedenti provvedimenti. In quel caso il Comune aveva stabilito che un divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, nelle piazze, nei giardini, parchi e aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 17 alle ore 6. In queste zone il provvedimento copre le vie Carcano, Cairoli, Merini, Adamoli, Garibaldi, Milano, Casula, Como, Rainoldi, Medaglie d’Oro, Piave, Piazza XXVI Maggio, Largo Comolli, Piazzale Trento e Trieste. Il divieto vale anche per la vendita per asporto.