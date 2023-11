Lotta al degrado nel periodo natalizio: Varese vieta consumo e detenzione di alcolici nelle vie di Biumo

Stop a bivacchi e degrado nel periodo di Natale. Dopo in risultati positivi dell’ordinanza, assunta nell’agosto scorso, per il contrasto del consumo di alcol in piazza Repubblica e nelle vie limitrofe, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha firmato questa mattina un’ordinanza analoga relativa alla zona di Biumo, in particolare nell’area attorno al nuovo supermercato da dove sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini e commercianti.

DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI ALCOLICI TRA LE 17.00 E LE 6.00

« Gli agenti della polizia locale hanno percepito l’esistenza di un fenomeno da reprimere – ha spiegato Galimberti – In accordo con la direzione del supermercato, abbiamo adottato un provvedimento che stabilisce il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, nelle piazze, nei giardini, parchi e aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 17 alle ore 6.00. Il divieto vale anche per la vendita per asporto».

L’ELENCO DELLE VIE INSERITE NELL’ORDINANZA

Il provvedimento copre le vie Carcano, Cairoli, Merini, Adamoli, Garibaldi, Milano, Casula, Como, Rainoldi, Medaglie d’Oro, Piave, Piazza XXVI Maggio, Largo Comolli, Piazzale Trento e Triste. L’ordinanza esclude piazza Repubblica su cui l’amministrazione sta predisponendo un provvedimento analogo ma più restrittivo.

DIVIETO DAL 26 NOVEMBRE AL 26 DICEMBRE

Il divieto di consumare e detenere bevande alcoliche entrerà in vigore il 26 novembre e durerà fino al 26 dicembre. La trasgressione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

5 DASPO

Il provvedimento è stato assunto per le ripetute segnalazioni di degrado da parte dei cittadini. In questa zona, gli agenti della locale hanno già disposto 5 Daspo ad altrettanti senza fissa dimora italiani che stazionavano in via Carcano in condizioni di alterazione dovuta all’alcol.

PATTUGLIAMENTI A PIEDI NELL’AREA PEDONALE

L’attività di controllo del territorio, in sinergia con le forze dell’ordine, si intensificherà durante il periodo natalizio e comporterà anche un aumento della presenza di genti: « Durante il periodo natalizio – ha spiegato il Comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti – intensificheremo l’attività di pattugliamento dell’area pedonale con la presenza fissa di una squadra, ogni pomeriggio fino a sera. In supporto ci sarà anche una vettura che coprirà la zona tra le stazioni e via XXV Aprile». Il comandano della Locale sta anche pianificando la presenza di pattuglie nelle zone più calde del traffico cittadino, in prossimità dei cantieri o durante alcune manifestazioni, per gestire i flussi nel periodo di grande movimento legato al Natale.

«Dal primo dicembre entrerà in servizio al comando di Varese il dottor Patrizio Pastore in arrivo dalla Polizia locale di Busto Arsizio – ha annunciato l’assessore Raffaele Catalano – È un ufficiale che vanta una lunga esperienza e ha competenze informatiche per mettersi a supporto dei reparti esterni soprattutto grazie alla videosorveglianza».

CONTROLLI SUI MEZZI PUBBLICI PER CONTRASTARE I VANDALISMI

La lotta al degrado e ai vandalismi sarà potenziata anche sui mezzi pubblici. Oltre al progetto regionale che mira a elevare la sicurezza dei passeggeri sui treni e nelle stazioni, la Polizia Locale ha incontrato i vertici di Autolinee Varesine per comprendere quali orari e quali linee siano soggetti maggiormente ad attività illecite e definire il piano di interventi. In particolare si segnalano atti vandalici su tratte molto frequentate da studenti. Gli agenti hanno già effettuato alcuni servizi di controllo e proseguiranno sia in divisa sia in borghese.

ALLO STUDIO IL PIANO PER LA CIRCOLAZIONE DI PIAZZALE KENNEDY

Sono allo studio, infine, i pianti per ripristinare la circolazione in Piazzale Kennedy con l’inversione di marcia di via Cimone e l’utilizzo parziale dell’area parcheggio. Così come si sta definendomi piano che riguarderà Largo Flaiano che comporterà, anche in questo caso, delle novità per alcuni sensi di marcia nelle vie che si affacciano su quello che sta diventando il nuovo ingresso cittadino.