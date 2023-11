Camion fa un salto di carreggiata, chiusa l’A8 tra Legnano e Origgio

Sulla A8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Legnano e Origgio ovest verso Milano per un incidente avvenuto al Km 13 nel quale sono coinvolti un mezzo pesante, che ha fatto un salto di carreggiata, e due auto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 4.45 di questa mattina, venerdì 10 novembre: secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Coinvolte 4 persone: tre uomini di 23, 41 e 62 anni e una donna di 57. Sono stati trasportati al Galeazzi di Milano e all’ospedale di Castellanza per essere medicati.

Per i veicoli diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, dove si sono formate code di 3 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lainate. In direzione di Varese si segnala coda tra Origgio ovest e Legnano. A chi è diretto a Varese – Malpensa, si consiglia di precorrere la A9 e successivamente immettersi sulla A36 Pedemontana. Ai veicoli provenienti da Varese e diretti verso Milano, o Como, si consiglia di seguire la A36 Pedemontana e immettersi sulla A9. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Altri sinistri si sono verificati sempre in direzione Milano nello stesso tratto prima delle 7: uno alle 6.20 circa al bivio A8/A9 all’altezza di Origgio e un altro a distanza di pochi minuti sdmpe in direzione Sud, e sempre nel medesimo tratto, che ha causato fortissimi disagi (vedi foto).