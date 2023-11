Con Varese Praticittà un incontro sulla genitorialità

L’associazione Varese Praticittá propone l’ultimo incontro del ciclo “Mettiamoci in pari”, questa volta dedicato al tema della genitorialità. Il 4 dicembre alle ore 21 presso la Sala Montanari di Varese, ci sarà un confronto su un tema di grande attualità: “La genitorialità oggi: la tradizione si scontra col cambiamento”.

L’evento vedrà la partecipazione speciale della demografa sociale Alessandra Minello, autrice del libro “Non è un paese per madri” in cui, a partire dai dati demografici del nostro paese, si analizzano i meccanismi profondi che sottendono alle scelte procreative. Con lei si parlerà di differenze di genere in Italia e in Europa nei vari ambiti: istruzione, sessualità, omicidi, fecondità.

In Italia nascono sempre meno bambini, aumentano le donne senza figli, chi diventa madre lo fa sempre più tardi. Per spiegare il trend demografico negativo che interessa l’Italia da lungo tempo, è necessario prendere in considerazione aspetti culturali e strutturali che pesano sulle spalle delle italiane. Tra i primi, il mito della maternità che esercita una pressione sociale fortissima nel nome di un ideale di perfezione. Tra gli aspetti strutturali c’è la mancanza di servizi per l’infanzia, congedi parentali non equamente distribuiti e incertezza lavorativa.

Nel corso dell’incontro, in cui sarà possibile intervenire attivamente, ci interrogheremo su come il nostro paese potrà tornare ad essere un paese per madri, su quali possano essere le azioni di cambiamento culturale e le iniziative politiche per agevolare una reale parità di genere.