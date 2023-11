Don Giuseppe Como nominato Vicario episcopale per la Pastorale Scolastica

Nel corso della celebrazione eucaristica vigiliare in Duomo a Milano, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha ordinato otto nuovi diaconi permanenti.

I ministri ordinati hanno un ruolo fondamentale nel supportare la missione pastorale dell’Arcivescovo, pur non presiedendo la celebrazione eucaristica: possono per esempio proclamare il Vangelo, tenere l’omelia e distribuire la Comunione. Tra gli otto nuovi diaconi ordinati oggi, sette sono sposati.

Nel sottolineare l’importanza del loro ruolo, nell’omelia mons. Delpini ha detto: «I diaconi sono chiamati e consacrati per questo scopo particolare: tenere vivo il servizio, il servire con quello che potremmo chiamare lo “stile regale del servire” sia per quanto riguarda i rapporti entro il clero, entro la comunità cristiana sia per quanto riguarda la missione della Chiesa nel mondo».

Al termine della celebrazione l’Arcivescovo ha dato un annuncio relativo proprio a colui che fino ad oggi è stato Rettore per la formazione al Diaconato permanente. Don Giuseppe Como, 62 anni, è infatti stato nominato, con decorrenza odierna, nuovo Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede e per la Pastorale scolastica.

Don Giuseppe Como assume quindi l’incarico ricoperto in precedenza da don Mario Antonelli, dal 1° settembre scorso nominato Rettore del Pontificio Seminario Lombardo. Il Vicariato per l’Educazione e la Celebrazione della Fede comprende numerosi e importanti uffici e servizi di Curia, come la Catechesi, la Pastorale liturgica, la Famiglia e tutto l’ambito degli oratori e dei giovani.

Classe 1961, ordinato sacerdote nel 1990 dall’allora Arcivescovo, Cardinale Carlo Maria Martini, don Giuseppe Como ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del S. Cuore e il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1994 insegna al Seminario Arcivescovile di Venegono e dal 2012 è Rettore responsabile per la Formazione al Diaconato Permanente. A sostituirlo come Rettore sarà don Filippo Dotti, già membro del Consiglio per il Diaconato.