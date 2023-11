Gli studenti dello Scientifico di Luino diventano cacciatori di “radon“

La scienza appresa sui libri diventa momento di ricerca “sul campo“, quindi utilità pratica per risolvere i problemi di tutti i giorni.

Ne sanno qualcosa gli studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico e Scienze Applicate del Liceo Sereni di Luino che nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 hanno intrapreso un viaggio emozionante e istruttivo nel mondo della fisica delle particelle, concentrando le loro energie sullo studio del radon. Questa avventura educativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione al progetto RadioLab dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sezione di Milano.

A coordinare le attività degli studenti sono stati i docenti Elena Porazzi e Christian Gervasoni, del dipartimento di Scienze Naturali del Liceo. Il progetto RadioLab, con il suo impegno nel favorire la partecipazione attiva degli studenti, ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la loro percezione della scienza e nell’ispirarli a perseguire percorsi accademici e professionali in questo affascinante campo.

L’inizio di questo percorso formativo ha visto gli studenti coinvolti in attività formative organizzate dall’INFN di Milano, apprendendo i concetti fondamentali della fisica delle particelle e preparandosi per le fasi successive del progetto. Durante l’estate, gli studenti hanno posizionato rilevatori di radon, iniziando così una fase pratica di raccolta dati che si è protratta nella prima parte di questo anno scolastico.

Il culmine di questo impegno è stato raggiunto con la partecipazione degli studenti delle classi 3A, 3B e 3C all’European Radon Day, tenutosi presso l’Università di Milano lo scorso 9 novembre. Qui, hanno presentato con orgoglio i risultati delle loro analisi, mettendo in luce il valore scientifico delle informazioni raccolte sulla presenza di radon nell’ambiente circostante, in particolare nel Liceo e nella zona della Valganna (nella foto, gli strumenti utilizzati dagli studenti). Attraverso il progetto RadioLab, gli studenti non solo hanno acquisito competenze avanzate nella gestione di strumentazioni scientifiche complesse e nell’analisi dei dati, ma hanno anche sviluppato un profondo interesse per la ricerca scientifica. Inoltre, alcuni studenti hanno avuto l’opportunità straordinaria di partecipare a eventi di livello nazionale, come la Spring School in Calabria per rilevazioni di radon in acqua e la Summer School di Macugnaga svoltasi a settembre 2023.

«Queste esperienze hanno ampliato ulteriormente le loro prospettive, consentendo loro di confrontarsi con sfide scientifiche reali e di interagire con altri giovani appassionati provenienti da diverse realtà», spiega il dirigente scolastico David Arioli. Il percorso continuerà coinvolgendo altre classi dell’Istituto con i percorsi Pcto (acronimo di “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento“, ex “alternanza scuola-lavoro”) di quest’anno In conclusione, il progetto RadioLab ha non solo arricchito il bagaglio di conoscenze degli studenti, ma ha anche gettato le basi per possibili percorsi accademici futuri nel campo scientifico. «Il Liceo Sereni di Luino si conferma, grazie ai percorsi Pcto attivati, un luogo formativo, capace di ispirare e coinvolgere la prossima generazione di scienziati», conclude Arioli.