Il traffico nell’area delle scuole e la commissione mensa nelle interrogazioni di A come Angera

Dalla sicurezza nella zona delle scuole alla richiesta di un confronto sulla mensa scolastica: il consigliere di minoranza, Marco Brovelli di A come Angera, ha presentato alcune interrogazioni in vista del prossimo consiglio comunale. Tematiche che saranno affrontate nel corso nella prossima seduta dell’assemblea cittadina.

Le questioni sollevate dal consigliere riguardano in particolare il mancato rinnovo della commissione mensa per l’anno in corso e gli interventi che l’amministrazione intende mettere in atto per alleviare le problematiche legate alla congestione del traffico nell’area delle scuole negli orari di entrata e di uscita degli studenti. Un’ulteriore interrogazione di Brovelli riguarda alcune scelte di investimento sul personale e la richiesta di chiarimenti in merito.