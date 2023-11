Il Varese prepara la trasferta più lunga, Bertazzoli rescinde

In una settimana nella quale il campo non è al centro del mondo Città di Varese, con la grande attesa per la conferenza stampa prevista per venerdì 17 novembre riguardo al progetto per ristrutturare il “Franco Ossola” (leggi qui), la squadra di mister Corrado Cotta deve preparare una delle trasferte più complicate dell’anno, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello logistico.

TRASFERTA A SANREMO

Dopo la vittoria interna contro il Pdhae di Ezio Rossi, i biancorossi proveranno a sbloccarsi anche in trasferta, dove non hanno mai trovato la vittoria in questa stagione. Quella contro la Sanremese sarà la trasferta più lunga dell’anno, che non è solo un dato statistico, ma anche un aspetto logistico da tenere in considerazione, tanto è vero che la squadra dovrebbe rinunciare alla rifinitura di sabato mattina per partire con anticipo verso la meta ligure.

SANREMESE DOLCI RICORDI

Il Città di Varese, inteso come la squadra nata nel 2019, ha giocato al “Comunale” di Sanremo in tre occasioni, due delle quali legate a ricordi dolci. Nella prima occasione, di fatti, arrivò la matematica salvezza al primo anno di Serie D. Ancora più bello il risultato ottenuto il 29 maggio 2022, quando la squadra di Gianluca Porro vinse la finale playoff 1-0 grazie alla rete di Elios Minaj. La speranza dei biancorossi è di ottenere anche in questo caso una vittoria, sfruttano il momento delicato della squadra matuziana che, partita con grandi ambizioni, ha faticato molto in questo inizio di stagione e al momento di trova in zona playout con solo 13 punti conquistati. Il sodalizio di Sanremo ha cambiato allenatore due settimane fa, affidando la panchina al giovane Mattia Gori – classe 1991 – che però nelle prime tre partite ha ottenuto un solo punto. Dopo le sconfitte in casa dell’Rg Ticino e in casa contro l’Albenga, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio sul campo della Fezzanese, con il recupero dei verdi dallo 0-2 al 2-2.

TORNA IL CAPITANO

In casa biancorossa invece rientra l’emergenza legata al centrocampo, con i ritorni dall’infortunio di capitan Ferdinando Vitofrancesco e dalla squalifica di Lorenzo Mandelli. Rientrato a pieno ritmo anche l’attaccante Filippo Di Maira, ha smaltito l’affaticamento muscolare Davide Bernacchi mentre è in dubbio il difensore Stefano Molinari, che soffre un problemino fisico da valutare. Restano nella lista indisponibili il difensore Ismaila Diop, oltre i centrocampisti Edoardo Monza e Federico Zazzi.

BERTAZZOLI RESCINDE

Il mercato invernale dei dilettanti aprirà ufficialmente il primo dicembre, ma diverse operazioni si stanno già realizzando, comprendendo anche giocatori del Varese. Dopo la partenza di Elia Priori (leggi qui) di settimana scorsa, è più recente la scelta di rescindere l’accordo dell’attaccante Andrea Bertazzoli, classe 2002 arrivato in estate ma che non ha saputo incidere come sperato, senza andare mai in gol nelle 10 presenze ufficiali, oltre a quelle prestagionali. Possibile che possa trovare sistemazione vicino a casa, nel Bresciano. Anche Giovanni Foschiani, che nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi alle Bustecche, ha salutato il gruppo biancorosso accettando l’offerta del Club Milano, neopromossa del Girone B.