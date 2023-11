Inaugurata a Viggiù la nuova sede della Filarmonica Puccini e dell’Avis

Nella giornata dedicata a Santa Cecilia, patrona dei musicisti, è stata inaugurata ieri a Viggiù la nuova sede della Filarmonica Puccini 1882, che insieme all’Avis comunale si è trasferita nella palazzina delle associazioni in via dei Ronchi.

E’ stata per Viggiù una mattinata di festa, che si è aperta con la messa celebrata da don Marco con la presenza delle associazioni cittadine e di quelle dei comuni vicini. La filarmonica e le associazioni con i gonfaloni hanno poi attraversato in corteo il centro del paese, accompagnate dalla musica della banda, fino alla palazzina di via dei Ronchi, dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione, seguita da una visita alla struttura e da un rinfresco offerto a tutti i presenti.

Nella sede di viale Varese lasciata libera con il trasferimento delle due associazioni, sono già iniziati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione per la creazione del Centro medico comunale.

«Un grande ringraziamento a tutti i volontari che, con il loro lavoro in questi mesi, hanno completato le sedi delle associazioni – dice il sindaco Emanuela Quintiglio – Ringraziamo Alberto Cassani e Mauro Donadini, presidenti rispettivamente della sezione Avis e della Filarmonica, per la stretta collaborazione per il raggiungimento di questo obiettivo, e tutte le associazioni presenti ieri a un momento molto importante per tutta la comunità».

All’inaugurazione hanno partecipato tanti cittadini, insieme ai sindaci di Saltrio e Clivio.