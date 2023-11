La catena della gentilezza arriva a Sesto Calende

Lunedì 13 novembre in occasione della giornata mondiale delle gentilezza, i bambini della scuola dell’infanzia G. Rodari di Sesto Calende usciranno accompagnati dalle loro maestre per le vie del paese per donare alle persone che incontreranno una piccola medaglia della gentilezza, creata dai bambini stessi.

A loro volta le persone che la riceveranno potranno regalare la medaglia a chi lo desiderano.

«Ci sembra importante promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole gentili come grazie, prego, scusa…- scrivono mamme e insegnanti, promotrici dell’iniziativa -. Avviare con i bambini un dialogo e un confronto sulla gentilezza li aiuta a capire come piccoli semplici gesti influiscono positivamente sul rapporto con gli altri e aiutano a costruire un ambiente sereno».