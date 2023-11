Lice Musso: da brenta a Parigi con i suoi dipinti

Si chiama Lice Musso, ho 36 anni, vive a Brenta ed è una pittrice. Da 16 anni crea ed espone le sue opere in tutta Italia, ma dallo scorso ottobre è diventata un’artista internazionale: «Quattro delle mie opere d’arte sono state selezionate ed esposte in una prestigiosa Kermesse d’arte Internazionale contemporanea nel cuore di Parigi, nelle sale del Carrousel du Louvre – ha commentato Lice – È stata per me un’immensa felicità La mia arte è sempre stata considerata di nicchia. Dipingo genere fantasy e gotico ma con una particolare connotazione realista. Rappresento tematiche reali attraverso soggetti irreali, un paradosso che mi permette di esprimere i miei stati d’animo e il mio inconscio. Partecipare personalmente ad un evento di tale portata e prestigio è stata per me un’occasione di crescita, confronto e dal quale ho tratto anche enorme ispirazione per il futuro. Un’esperienza che mi aiuterà ulteriormente a definire e consolidare il mio brand e la mia presenza sul mercato dell’arte».

Lice Musso ha frequentato il liceo artistico di Varese e dopo il diploma ha iniziato a dipingere. «Per me, l’arte è sempre stata terapeutica – spiega – La passione per il genere fantasy nasce fin da bambina e in adolescenza subentra anche quella per lo stile gotico/dark».

Lo scorso anno, la critica d’arte e curatrice Debora Ferrari, fondatrice del collettivo Neoludica game art gallery, rimane affascinata dalle sue opere in un ristorante di Laveno. «Debora mi ha proposto di partecipare alla fiera internazionale parigina all’associazione culturale “sixteen art and more”, che si sono occupati di allestire e curare lo spazio».

Dopo Parigi, le sue opere saranno esposte in una collettiva di Neoludica che verrà inaugurata il primo dicembre a palazzo Verbania a Luino.