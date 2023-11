Operaio comasco si ferisce ad una gamba nel cantiere svizzero

Un incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 8:30 in via Campagna nel comune svizzero di Castel San Pietro, nel Mendrisiotto. Un operaio italiano di 34 anni, residente nel comasco, è stato vittima di un infortunio mentre era impegnato in lavori di manutenzione idraulica in un cantiere locale.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava maneggiando un attrezzo da taglio. Le circostanze specifiche che hanno portato al sinistro non sono ancora chiare, ma un’indagine è stata immediatamente avviata dalla Polizia cantonale per fare luce sulle cause dell’accaduto.

I colleghi dell’operaio hanno allertato i servizi di emergenza e gli agenti della Polizia cantonale sono prontamente intervenuti sul posto, insieme ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Questi ultimi hanno fornito le prime cure essenziali sul posto prima di trasportare l’infortunato in ospedale.

Secondo le prime valutazioni mediche rilasciate, l’uomo ha riportato ferite di media gravità. Nonostante la situazione non metta in pericolo la sua vita, l’attenzione è ora focalizzata sulla sua pronta e completa guarigione.