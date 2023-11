Ospiti bresciane per Castellanzese e Varesina

Si chiude l’intensa settimana del Girone B di Serie D, che domenica 5 novembre (ore 14.30) vedrà la giornata numero 12 di campionato. Turni casalinghi per Castellanzese e Varesina, opposte a due squadre provenienti dalla provincia di Brescia: al “Provasi” arriverà la Pro Palazzolo mentre a Venegono Superiore sarà ospite il Desenzano.

CASTELLANESE – PRO PALAZZOLO

Passa un ottimo momento di forma la Castellanzese, imbattuta da cinque giornate e con due vittorie di fila. I neroverdi, che hanno lasciato le zone basse della classifica, affronteranno sul campo amico del “Provasi” la Pro Palazzolo, una formazione di grande valore e che arriva dal pareggio contro la Varesina, con il gol di Orellana in pieno recupero che ha fatto svanire all’ultimo una vittoria che sembrava già in tasca.

VARESINA – DESENZANO

La Varesina, dopo tre giornate di digiuno, spera di approfittare del turno casalingo per tornare a gustarsi i tre punti. Le fenici hanno perso contatto con le prime tre della classe ma guidano la truppa di inseguitici e ritrovando la vittoria possono ancora accorciare sulla vetta. Servirà però una prestazione di alto livello per superare il Desenzano, formazione ostica che punta a risalire la classifica per ambire ai primi posti.